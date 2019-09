publié le 25/09/2019 à 16:10

Le ticket de métro sur smartphone est désormais une réalité en Île-de-France. Après une expérimentation menée auprès de 8.000 personnes durant plusieurs mois, Île-de-France Mobilités étend le dispositif ViaNavigo à environ trois millions d'usagers des transports en commun de la région.

À partir de ce mercredi 25 septembre, les propriétaires de smartphones Samsung dotés de la technologie NFC et les abonnés de l'opérateur Orange dont le mobile comporte une puce NFC peuvent acheter et valider des tickets de métro, bus, OrlyBus et leurs forfaits Navigo directement sur leur smartphone. Le dispositif doit être généralisé aux autres constructeurs dans les prochains mois.

La présidente (Libres!) de la région et d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, a fait la démonstration du fonctionnement du service lors d'une conférence de presse à Paris le jour-même. Cette innovation est un pas supplémentaire vers la suppression du ticket de métro magnétique, qui fait partie du paysage des transports parisiens depuis près de 120 ans. La région vise une dématérialisation totale des titres de transport en Île-de-France d'ici à 2021.

Qu'est-ce que le service ViaNavigo ?

Le ticket de métro sur smartphone est la partie la plus visible du service Vianavigo, une application gratuite disponible sur Android seulement pour l'instant qui permet de recharger son passe Navigo, d'acheter des titres de transport et de valider son passage aux portillons du métro directement sur son smartphone. À l'avenir, les applications de la RATP, de la SNCF et de Transdev permettront aussi d'acheter des titres de transport.

À travers ce dispositif, la région espère réduire l'affluence aux guichets et aux automates chaque début de mois et donner plus de liberté aux usagers qui peuvent désormais recharger un abonnement ou acheter un ticket n'importe où et n'importe quand mais aussi consulter leur solde à distance.



Quels téléphones sont compatibles ?

Tous les utilisateurs de smartphones Android NFC peuvent dès à présent recharger leur carte Navigo via l'application ViaNavigo. En revanche, le service d'achat de titres et de validation sans contact aux bornes d'accès est réservé aux smartphones Samsung dotés d'une puce NFC, la technologie permettant le contact entre une borne et le téléphone, soit une quinzaine de modèles, et à tous les abonnés Orange et Sosh équipés d'un mobile NFC. La région estime que ces deux catégories représentent un utilisateur d'Android sur deux, soit trois millions d'usagers.



Pour être éligibles, les appareils doivent prendre en charge la norme NFC mais aussi disposer d'un certain nombre de développements pour pouvoir stocker les données des titres de transport de façon sécurisée et être capable de présenter le titre, même lorsque le téléphone est éteint. Les autres constructeurs Android y travaillent. Apple, n'a pas encore signé d'accord avec la région.



IDF-Mobilités fait savoir qu'il n'est pas encore possible de transférer les titres et les abonnements depuis un téléphone ou une carte SIM. Si vous changez de téléphone, il faudra conserver la même carte SIM ou garder l'ancien pour valider vos accès tant que les titres et forfaits seront en vigueur.

Quels titres de transport sont concernés ?

Le service permet d'acheter les carnets de Tickets T+ à tarifs pleins (14,90 €) et réduits, les tickets RoissyBus et OrlyBus, les forfaits Navigo jour (7,90€), semaine (22,50 €) et mois (75,20 €) et les forfaits anti-pollution et Jeunes week-end. Il n'est pas encore disponible pour les tickets de train à l'unité car toutes les gares de banlieue ne sont pas encore aux normes.



Les forfaits Navigo à l'année sont aussi exemptés car la priorité est d'abord de lutter contre l'affluence aux guichets chaque premier jour du mois. Seuls les titres achetés directement dans l'application seront utilisables sur smartphone : il ne sera pas possible de relier un compte Navigo à l'application pour transférer un abonnement en cours.

Comment acheter des titres et recharger votre passe Navigo ?

Les usagers équipés d'un smartphone éligible peuvent dès à présent télécharger l'application ViaNavigo. Un nouvel onglet "Achat" propose de choisir entre les différents titres et forfaits et de payer directement en ligne. Les titres de transport sont ensuite disponibles sur le téléphone et peuvent être présentés aux agents en cas de contrôle.



Pour charger son passe Navigo, l'utilisateur doit poser sa carte physique au dos du téléphone qui devient l'automate de rechargement. Une fois détecté, il suffit de choisir son forfait, de valider le paiement puis de lire à nouveau son passe au dos du téléphone.

> Application Vianavigo : Rechargement du passe Navigo

Le système permet aussi de recharger son passe Navigo physique mais il n'est pas possible d'utiliser à la fois le smartphone et la carte pour valider aux portiques.

Comment valider son passage aux portiques ?

Une fois son smartphone équipé d'un titre de transport ou d'un forfait Navigo dématérialisé, il suffit de le présenter de dos au-dessus d'une borne de validation. Pensez à vérifier que la technologie NFC est bien activée dans les paramètres de l'appareil. En cas de contrôle, les agents demanderont de poser le téléphone sur leur outil de contrôle. Le système est censé fonctionner même lorsque un smartphone n'a plus de batterie mais il est préférable de tester si la fonctionnalité est bien efficiente au préalable.