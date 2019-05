Le pass Navigo et les tickets de métro sur smartphones en septembre

publié le 17/05/2019 à 16:20

La dématérialisation du ticket de métro franchit une nouvelle étape. La région Île-de-France va généraliser à la rentrée l'expérimentation de la billettique sur smartphone. La présidente de la région Valérie Pécresse a annoncé ce vendredi 17 mai dans le cadre du salon VivaTech l'ouverture au grand public au mois de septembre du serviceNavigo Lab développé par Île-de-France Mobilités qui permet d'acheter et utiliser des titres de transport sur smartphone sur le réseau des transports en commun franciliens. Le service était testé jusqu'ici par quelque 3.500 usagers volontaires.



Tous les smartphones ne sont pas compatibles. Le service est ouvert à une douzaine de références de smartphones Galaxy de Samsung (A5 2017, A8, A70, A80, S7/S7 Edge, S8/S8+, S9/S9+, S10/S10+/S10e, Note 8 et Note 9), quel que soit l'opérateur. Il est aussi proposé à certains smartphones équipés de la dernière version d'Android et d'une carte SIM fournie par Orange ou Sosh. Les utilisateurs peuvent vérifier la version d'Android dont ils disposent dans la rubrique "à propos de l'appareil" des paramètres de leur téléphone.

Pour être éligibles, les appareils doivent prendre en charge la norme NFC mais aussi disposer d'un certain nombre de développements pour pouvoir stocker les données des titres de transport de façon sécurisée et être capable de présenter le titre, même lorsque le téléphone est éteint. Les autres constructeurs Android y travaillent. Les iPhone ne sont pas concernés pour le moment.

Les utilisateurs des appareils compatibles pourront se servir de leur smartphone à la rentrée pour acheter, stocker et valider leur titre de transport dans tout le réseau francilien. Après avoir téléchargé l'application Navigo Lab sur leur mobile, ils pourront acquérir des tickets T+ à l'unité ou par carnets, donnant accès au métro, au RER, au bus et au tramway, mais aussi des forfaits Navigo à la semaine et au mois.

Plus de tickets magnétiques d'ici 2021

Le service n'est pas encore disponible pour les tickets de train à l'unité car toutes les gares de banlieue ne sont pas encore aux normes. Les forfaits Navigo à l'année sont aussi exemptés car la priorité est d'abord de lutter contre l'affluence aux guichets chaque premier jour du mois. Seuls les titres achetés directement dans l'application seront utilisables sur smartphone : il ne sera pas possible de relier un compte Navigo à l'application pour transférer un abonnement en cours.



Cette ouverture est un pas supplémentaire vers la dématérialisation des titres de transport en Île-de-France. L'objectif est de supprimer le ticket magnétique à horizon 2021. À terme, Île-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF veulent permettre aux trois millions de voyageurs franciliens de pouvoir acheter, recharger, stocker et utiliser leurs titres et abonnements hebdomadaires, mensuels ou annuels directement via leur smartphone, afin de lutter notamment contre les centaines de millions de tickets qui finissent pas terre chaque année.