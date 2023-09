Pas-de-Calais : un bistrot sans alcool séduit les habitants de Bourecq

Kévin Davigny, gérant d'un bistrot sans alcool, accueille les clients directement dans son salon. Crédits : RTL

Ce bar insolite, situé dans la rue principale du village de Bourecq, ne passe pas inaperçu. Le "Troquet du BB", en référence à la marque de mobylettes, un modèle que l'on retrouve d'ailleurs sur la façade de l'établissement, est géré par Kévin Davigny, 33 ans. Il y accueille les clients directement chez lui, dans son salon, entre les photos de famille.

Pression, whisky, rhum... Il y en a pour tous les goûts, car la particularité des lieux est de ne servir que de l'alcool... sans alcool ! Le patron du bistrot a eu le déclic lors du premier confinement. "Quand il y a eu le Covid, je faisais des soupes chez moi, je mettais des bouteilles dans ma mobylette et j'allais en apporter aux petits vieux du village", explique-t-il. "Ils me demandaient si je pouvais leur amener une baguette ou du sucre, parce qu'ils étaient vraiment très isolés."

Dans une autre pièce, Kévin Davigny a monté une petite épicerie avec quelques produits de dépannage : du miel, de la bière locale, etc. Mais pas question de concurrencer les fermiers du village.

Un service garantie sans alcool

Pourquoi un bar sans alcool ? Le gérant souhaite garder une certaine tranquillité dans la commune. Même si pour les autorisations, ce n'est pas forcément plus simple. "J'ai développé une carte qui permet de boire du whisky, du rhum sans alcool...", détaille-t-il. "Je n'ai aucun alcool chez moi, mais si quelqu'un veut boire l'apéro, il va chercher une bière alcoolisée dans le frigo de l'épicerie et la boit chez lui."

Comme le souligne Kévin Davigny, les débordements généralement recensés dans les bistrots sont la plupart du temps liés à l'alcool. Ouvert depuis à peine quelques jours, le troquet de Bourecq a déjà ses habitués.

"On peut discuter, prendre le temps, on fait des connaissances", témoigne Nadine, une retraitée du village. "C'est atypique ! Je ne savais pas qu'il y avait autant de sortes de bières sans alcool", s'étonne même un motard de passage. Une très bonne initiative et un très bon démarrage, autant pour la vie de la commune, que pour l'ancien cuisinier en Ehpad.