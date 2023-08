Vacances : immersion dans l'unique camping sans alcool de France

Certains campings proposent de passer un séjour sans ses enfants. Pour ce camping ardéchois, unique en son genre en France, les vacances sont garantie sans alcool, à 600 mètres d'altitude. Un concept qui séduit de nombreux vacanciers depuis plusieurs décennies.

Dans ce camping, ce n'est pas l'absence de pastis, de bière ou de rosé qui va empêcher ses résidents de jouer à la pétanque. Eau et jus de fruit accompagne toutes les parties et s'invitent aussi à l'apéro. "Sur la table il y a des eaux pétillantes, des sodas, du thé glacé, avec les petits amuses bouches qui vont avec. L'apéro est bon et pas besoin d'alcool pour ça !", décrit cette touriste.

Depuis cinquante ans, les bénévoles de la Croix Bleue font vivre ce camping. S'y retrouvent principalement des anciens alcooliques souhaitant passer des vacances au calme, en pleine nature et sans tentation : "Avec 27 ans d'abstinence, je me sens bien ici !", confie Jean-Claude Scherer, le gérant des lieux. "Ici on est entouré, ça permet de ne pas rechuter."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info