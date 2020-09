Pas-de-Calais : fermeture à 00h30 des bars, restaurants et commerces

publié le 11/09/2020 à 15:08

Le Pas-de-Calais a pris de nouvelles mesures restrictives dans sa lutte contre le coronavirus. Le département, qui connaît un regain de l'épidémie a annoncé que dès ce vendredi 11 septembre, les bars et restaurants devront fermer à 00h30.

La préfecture du Pas-de-Calais, bien que le département ne soit pas en zone rouge, a décidé de prendre de nouvelles mesures "au regard de la forte et rapide dégradation de la situation pandémique dans le département". Dans un communiqué, le préfet du département Louis Le Franc a annoncé que "les restaurants, débits de boissons, snacks, salons de thé, établissements de vente sur place ou à emporter d'alcool ou d'aliments à consommer immédiatement, ainsi que les commerces d'alimentation générale doivent fermer chaque nuit, de 00h30 à 06h00". Cette mesure avait déjà été prise à Marseille, Lille et plus récemment en Corse.

De plus, il a également annoncé un renforcement du port du masque avec une obligation de le porter pour les personnes âgées de 11 ans et plus dans "un périmètre de 50 mètres autour des crèches, des écoles, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignements artistiques". Ces nouvelles mesures font sens aux indicateurs relatifs au coronavirus, qui se sont dégradés dans le département.

En effet, Louis Le Franc précise que le taux d'incidence dans le Pas-de-Calais est passé de 19 à 74 cas positifs pour 100.000 habitants en l'espace de 3 jours. Même son de cloche concernant le taux de positivité, qui est lui aussi en augmentation. Ce dernier est "passé de 2,5% la semaine du 24 août à 5,5% la semaine du 31 août au 6 septembre", précise le communiqué.

