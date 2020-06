Confinement positif : n'ayez pas honte

publié le 05/06/2020 à 01:48

Adèle est la dernière d'une famille de 5 enfants. Depuis presque toujours l'aînée de la fratrie est très froide avec elle. Adèle ne comprend pas les reproches. Comme chaque été, toute le monde va se retrouver dans la maison familiale. Mais cette année, Adèle se demande si elle dois y aller.

La thérapie d'Alice l'a aidée à évoluer. Aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir grandi. Mais elle ressent un décalage de plus en plus important avec son compagnon. Alice regrette cet éloignement mais ne peut plus supporter la passivité de son compagnon.

Patricia vit au ralenti depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon il y a 3 ans. Le confinement lui a fait beaucoup de bien. Depuis la fin, elle sent que sa dépression réapparaît. Comment remonter la pente ?

Hervé est avocat, c'est la première fois qu'il vivait sans contrainte. Il espérait même que le confinement se prolonge.

Françoise a un rythme professionnel très intense. Elle a profité de cette période pour prendre son temps et passer beaucoup de temps avec son fils et sa copine, qui habitent le même immeuble.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

