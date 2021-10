Hommages à Samuel Paty : "98 incidents" dont "7 menaces", annonce Blanquer sur RTL

C'était il y a un an : la mort de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020. Des commémorations ont eu lieu dans tous les établissements scolaires de France ce vendredi 15 octobre. "Cette commémoration s'est déroulée dans un grand calme", a affirmé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, invité de RTL ce samedi 16 octobre.

"Il y a eu quelques incidents, on en a recensé 98. C'est beaucoup moins que ce qu'il y a eu quand il y a eu des attentats précédemment", explique le ministre. "Le plus bel hommage qu'on peut rendre à Samuel Paty, c'est l'unité, la dignité et c'est ce qu'on a eu hier (vendredi ndlr) dans le système scolaire français", dit-il.

Ces incidents, "parfois, ce sont de très petites choses. Parfois, ça peut aller jusqu'à la menace. Il y en a 7 sur les 98", précise Blanquer. Ce sont des menaces "individuelles ou collectives. Il ne faut pas généraliser. Parfois, ce sont des propos à l'emporte-pièce, nous les prenons au sérieux", dit le ministre.