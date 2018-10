Cette photo de corbeau a piégé les internautes sur Twitter

publié le 30/10/2018 à 16:15

Avec plus de 50.000 retweets et 150.000 favoris, la photo partagée Robert Maguire a fait beaucoup parler d'elle sur Twitter. Trouvée sur Reddit, on y voit ce qui ressemble à un corbeau de profil en train de regarder du coin de l’œil l'objectif.



Enfin c'est ce que l'on y voit le premier coup. Car il s'agit en réalité d'une photo de chat. Le chat noir, pris en photo assis sur un carrelage. Pris de haut, il se contorsionne pour regarder la personne qui le prend en photo. Dans l'ombre, l'un de ses yeux est caché, et celui visible devient aligné avec son oreille qui, à l'horizontale, peut laisser croire à un bec de corbeau.

Même l'intelligence artificielle de Google s'y est trompée. Un internaute a tenté de soumettre l'image au comparateur du moteur de recherches, qui lui a suggéré qu'il s'agissait d'un "corbeau américain". Google semble depuis avoir appris de ses erreurs, puisqu'elle indique bien désormais qu'il s'agit d'un chat.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 octobre 2018