publié le 29/10/2018 à 20:06

Les visiteurs du Zooparc de Beauval dans le Loir-et-Cher, ont eu le droit à une belle surprise samedi 27 octobre. En début d'après-midi, Sheila l'une des 3 femelles gorilles de parc, a mis au monde un petit de deux kilos environ. Il s'agit de la première naissance de gorille de l'année en France, la dixième en Europe.



"Le petit et sa maman se portent bien et ont passé leur première nuit ensemble sans souci. Sheila adopte un comportement maternel et elle allaite correctement", a expliqué le zooparc sur Facebook. Selon le directeur du centre, Rodolphe Delord, cette naissance est "une excellente nouvelle" car les gorilles sont extrêmement menacés et leur espèce est "en danger".

Des photos du petit, qui serait un mâle selon les soigneurs, ont été partagées par l'équipe du parc sur les réseaux sociaux. Le zoo-parc de Beauval, qui a accueilli près de 1,5 million de visiteurs en 2018, n'en est pas à sa première naissance extraordinaire. Il abrite notamment Yuan Meng, le premier bébé panda né en France en août 2017 et baptisé symboliquement par l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron.