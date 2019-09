publié le 04/09/2019 à 10:14

Bercy a annoncé, mardi 3 septembre, la suppression de 5.800 postes de fonctionnaires dans ses rangs d'ici à la fin du quinquennat. Un chiffre impressionnant, mais dans la moyenne des suppressions de postes depuis 2008, au sein du ministère des Finances. Sur la dernière décennie, l'administration fiscale, les douanes et le Trésor, qui dépendent de Bercy, se sont séparés de 2.000 agents par an.



La majeure partie de ces suppressions est due aux départs en retraite. Il y a un mouvement naturel, puisque vous avez 30 à 40.000 fonctionnaires de l'État qui partent en retraite tous les ans. Bercy est un gros contingent avec ses 100.000 agents. La réduction de 2.000 postes par an se fait donc essentiellement grâce à des postes non remplacés. Mais attention, ce n'est pas non plus totalement indolore.

La digitalisation de l’administration fiscale explique aussi ces réductions de postes. En effet, Bercy est comme l'Économie de l'industrie automobile ou celle des grandes surfaces : la digitalisation supprime certains postes historiques et nécessite de redéployer les moyens. On peut maintenant effectuer une déclaration de revenus en ligne, ou se faire prélever à la source. D'un autre côté, on redéploie aussi certains fonctionnaires qui étaient à Paris en région. 3.000 agents parisiens vont être envoyés en province, on recrute des informaticiens pour lutter contre le piratage ou des douaniers pour faire face au Brexit.

85.000 suppressions de postes à prévoir

Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa conférence post-"gilets jaunes" qu'il ne s'accrocherait pas à son objectif de 120.000 suppressions de postes dans la fonction publique d'ici la fin de son quinquennat. Un de ses rares renoncements de campagne.

Désormais, l'objectif du gouvernement, c'est 15.000 suppressions de postes dans la fonction publique d'État au lieu de 50.000. Le gouvernement maintient, en revanche, sa volonté de voir réduire le nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales de 70.000. Mais, là aussi, ce sera difficile à tenir avant les municipales et après un mouvement des gilets jaunes qui réclamaient plus de services publics de proximité.

Bercy est le ministère qui supprime le plus de postes. À la fin du quinquennat, il y aura 10.000 fonctionnaires de moins. Ce qui représente deux tiers des réductions de postes dans la fonction publique d'État. C'est un classique : les fonctionnaires de Bercy dépendent du ministre du Budget qui doit donner l'exemple en terme d'économies. Une note de la Direction des Impôts (la DGFIP) publiée, il y a quelques années, montrait qu'un poste de fonctionnaire supprimé permettait d'économiser 30.000 euros par an.

Les plus : 20.000 par an pour des études à l'étranger et carton plein pour Airbnb en France, cet été

C'est le montant moyen calculé par "Overseas Education" pour des Français qui partent étudier à l'étranger entre les frais d'inscription, le logement, l'avion et les repas.



Les Français sont restés en France cet été et 8 millions et demi ont loué leurs maisons via Airbnb. La France est de loin le deuxième marché mondial pour la plateforme américaine.

La note : 19/20 à Walmart

Le géant des grandes surfaces américain vient de supprimer les ventes de munitions pour les armes automatiques dans ses rayons. Le groupe incite aussi ses clients à ne plus porter d'armes sur eux.