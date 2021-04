Présidentielle 2022 : "Je serai un artisan de la victoire de la droite", assure Dati

et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/04/2021 à 08:18

Le duel au second tour de l'élection présidentielle en 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen "n'existera pas", selon Rachida Dati. L'ancienne ministre de la Justice, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, estime que "les Français n'en veulent pas".

Alors que le président de la République muscle son jeu sur le domaine de la sécurité avec un entretien au Figaro, la droite, elle, prépare le scrutin. L'ancien membre des Républicains Xavier Bertrand est soutenu par le numéro 2 du parti Guillaume Peltier. Mais cela ne suffit pas à faire l'unanimité au sein de la droite.

Interrogée à l'antenne de RTL ce lundi 19 avril sur un éventuel soutien au président de la région des Hauts-de-France, Rachida Dati botte en touche. "Les ambitions sont saines et le temps du choix du candidat sera à l'automne", explique-t-elle.

Les candidats à droite se multiplient, sans pour autant franchir la ligne de l'officialisation. A l'image de Valérie Pécresse. Sans oublier l'ombre de l'ancien premier ministre Édouard Philippe, envisagé par certains membres des Républicains comme un choix possible.

De son côté, Rachida Dati s'attèle à rappeler les fondements de son engagement politique. "Je me suis engagée en politique pour changer et améliorer la vie des Français, pour réduire les inégalités et lutter contre les injustices", insiste-t-elle. Une ébauche de programme ? "Je serai un artisan de la victoire de la droite en 2022", répond Rachida Dati.