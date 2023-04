Paris : pourquoi des hélicoptères vont survoler la capitale les 26 et 27 avril ?

Dans le ciel parisien, les avions et les hélicoptères ne sont, en temps normal, pas les bienvenus. Paris étant classée en zone "P", le survol de la ville en avion ou en hélicoptère est formellement interdit. Si aucun engins volants ne peut pénétrer dans ce périmètre, il existe quelques exceptions, dont celles qui concernent les vols de ce 26 et 27 avril.

Toujours avec l'accord préalable de la préfecture de police de Paris, seuls les aéronefs en mission de service médical d'urgence, de la sécurité civile ou encore en mission de sûreté aérienne sont autorisés à survoler la ville de Paris. La dernière autorisation de survol de la capitale avait eu lieu début avril, à l'occasion de l'ouverture de la Foire du Trône et du marathon de Paris.

Ce mercredi 26 et jeudi 27 avril, "la préfecture de Police a autorisé trois opérations de survols pour des missions d’intérêt général", a indiqué la préfecture dans un communiqué de presse. Ces vols sont réalisés par un hélicoptère biturbine et ne doivent pas durer plus de 45 minutes.



