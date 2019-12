publié le 23/12/2019 à 08:31

"Il y a 100.000 tonnes de jouets jetés par an, ça veut dire en fait plus d'un jouet par seconde qui est jeté". C'est en partant de ce triste constat que Claire Tournefier a choisi de créer, en 2012, l'association Rejoué, qui récolte et rénove des jouets pour leur donner une seconde vie.

"Il y a un enfant sur 5 qui est un enfant pauvre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société de surconsommation et une inégalité par rapport aux enfants qui n'en ont pas (des jouets, ndlr). On pourrait prolonger ceux qu'on a déjà" avant d'en racheter, explique-t-elle au micro de RTL.

Sept ans après ce constat, Claire Tournefier confit cette mission à 46 salariés en insertion, qui réceptionnent chaque jour des milliers de jouets usagés. Ces derniers sont collectés dans des entreprises où les employés ramènent ceux de leurs enfants, chez des distributeurs partenaires, dans des écoles ou directement au local de l'association.



65 tonnes de jouets récoltées en 2018

Une fois les jouets réceptionnés, l'équipe procède à "un tri très sélectif, en fonction du marquage CE, qui est la première marque de sécurité sur ce marché. Ensuite, on vérifie s'ils sont bien solides, s'ils n'ont pas d'aspérités, s'ils ne sont pas cassés", détaille Claire Tournefier. Et s'il manque une pièce, ce n'est pas un problème, il suffit de chercher dans les cartons, remplis de Barbie, de Lego ou autres Meccano. Une fois le jouet complet, direction la salle de nettoyage où la plupart sont ensuite lavés à la main.

Après un dernier contrôle qualité, les jouets sont envoyés vers une des deux boutiques de Rejoué. "On est très contents parce qu'on a 4 marchés publics, des collectivités qui se sont engagées à acheter du jouet d'occasion. Cela nous fait plaisir de voir que ces jouets vont encore aller rejoindre un collectif d'enfants. Cela veut dire qu'ils vont être encore plus utilisés", se réjouit la fondatrice de l'association. En moyenne, les produits sont revendus 50 à 60% moins chers que les prix du marché. En 2018, l'équipe de Rejoué a collecté 65 tonnes de jouets, et près des deux tiers ont été remis en circulation.