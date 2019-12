Toy Rescue vient au secours des jouets cassés

publié le 15/12/2019 à 08:30

Dagoma est à l'origine de cette initiative. Son projet, Toy Rescue vise à venir au secours des jouets abîmés. L'entreprise qui fabrique et vend des imprimantes 3D propose de redonner vie aux objets cassés en refabriquant les morceaux endommagés.

>

Dagoma a modélisé en 3D une centaine de jouets dont les plus anciens datent d'une quarantaine d'années. Pour être plus précis, ce sont les éléments qui cassent le plus souvent qui sont modélisés : le bras de la poupée Barbie, la jambe du GI Joe ou la queue du tyrannosaure Rex de Toy Story. Sur le site toy-rescue.fr, l'entreprise met à disposition gratuitement les fichiers informatiques qui permettent d'imprimer en 3D la pièce cassée.

Impression en 3D d'une patte de tyrannosaure Crédit : Dagoma

Bien sûr, tout le monde ne possède pas une imprimante 3D et le projet Toy Rescue prévoit de mettre en relation les personnes qui veulent faire réparer leur jouet avec des makers, des propriétaires d'imprimante 3D qui sont d'accord pour fabriquer la pièce souhaitée. Ils sont 1500 environ. Donc, si on souhaite faire refaire l'oreille de Monsieur Patate il suffit d'aller sur le site, de déposer sa requête en précisant la couleur souhaitée et un maker prendra contact avec le demandeur et imprimera l'oreille !

Le prix est à discuter directement avec le maker mais les coûts de fabrication sont très faibles : imprimer la jambe d'une tortue Ninja coûte 22 centimes. Il faut ajouter les frais d'envois si on doit se faire livrer la pièce imprimée.

Dagoma souhaite fédérer une communauté de dessinateurs capable de modéliser en 3D d'autres jouets ce qui permettra de mettre à disposition davantage de bras, de jambes, d'oreilles pour redonner vie à davantage de jouets endommagés et leur éviter la poubelle !