Paris : elle perd 700 euros dans la rue, un riverain les apporte à la police

publié le 20/11/2019 à 17:05

Elle a pu compter sur le civisme et la bienveillance d'un passant. Après avoir égaré une enveloppe contenant 700 euros dans une rue de la capitale, une jeune femme a pu récupérer son argent auprès du commissariat du XIVe arrondissement, à Paris. C'est un retraité qui avait trouvé l'argent dans une rue du quartier de Montparnasse qui a décidé de l'apporter à la police.

La scène s'est déroulée lundi, vers 19 heures. "J'étais au téléphone, j'ai baissé les yeux et je me suis rendu compte que je marchais sur un tapis de billets de banque" raconte le septuagénaire auprès de Parisien.

Au même moment, un homme s'adresse à lui, comme il l'explique au quotidien : "on a ramassé les billets et l'autre homme m'a dit qu'il fallait que je ramène la somme au commissariat. En arrivant, j'ai compris qu'il était fonctionnaire de police ce qui m'a permis de ne pas attendre pour faire ma déclaration."



Cette somme lui aurait "fait défaut"

Quelques heures plus tard, vers 23 heures, une femme de 26 ans se présente à son tour à l'hôtel de police. Elle explique avoir retiré 700 euros à La Poste mais que son argent a disparu, sans savoir si elle a perdu son enveloppe ou si quelqu'un lui a volé. Un agent de police lui explique alors qu'un passant a retrouvé la somme d'argent dans la rue, avant de la lui restituer.

"Les policiers avaient évoqué l'idée que cela puisse être de l'argent de la drogue et pensait que personne ne viendrait leur réclamer. Je suis content que cette femme ait pu retrouver son argent. En plus, c'est une jeune femme et je pense que cette forte somme lui aurait cruellement fait défaut" témoigne le retraité auprès du Parisien.