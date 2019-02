publié le 17/02/2019 à 08:54

La plupart sont des fumeurs de crack et leur présence génère de nombreux problèmes, comme l'explique Stéphane Gourou, le patron de la sureté à la RATP. "Ils consomment aux vues des voyageurs, ce qui pose vraiment un véritable soucis et qui complique au quotidien la vie de nos agents", a-t-il déclaré au micro RTL.



"Ils traversent régulièrement les voies et empêchent la bonne circulation des trains, ils cachent leur drogue sur les voies, ils vont faire leurs besoins dans les tunnels et à chaque fois cela nécessite une interruption du trafic", ajoute-il.

Les interventions de la police sont de plus en plus nombreuses, à la demande de la RATP. 500 interpellations ont eu lieu l'an dernier, 2 fois plus qu'en 2017. Les hommes de la brigade ferroviaire ciblent les dealers plus que les consommateurs.

La RATP mise aussi sur la prévention et la persuasion. Depuis plus d'un an, elle travaille avec des associations spécialisées qui vont sur les quais, dans le métro, pour essayer de convaincre les toxicomanes de ne pas rester là.