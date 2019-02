publié le 14/02/2019 à 14:18

Un grave accident s'est produit à Paris ce jeudi 14 février, peu avant 8h30, paralysant le trafic sur la ligne 13 du métro. Selon les informations d'une source policière du Parisien, un adolescent de 15 ans s'est jeté sur les voies à l'arrivée du métro. Percuté de plein fouet, le jeune homme est décédé.



Le suicide, qui a eu lieu station Les Agnettes, a d'abord été annoncé par la RATP comme un "accident grave de personne". Le trafic a ensuite été interrompu entre les stations Gabriel-Péri et Asnières-Gennevilliers, pour être rétabli à 12h12. Des bus de substitution ont été mis en place.

Le Parisien précise qu'un autre "accident grave de personne" a eu lieu dans la matinée sur la ligne 3, également paralysée jusqu'à 11h30. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers à la station Opéra à 8h27, soit deux minutes après le voyageur de la ligne 13.

Voyant la circulation fortement perturbée, les passagers n'ont pas tardé à réagir sur Twitter. Une jeune femme qui se trouvait dans la rame de la ligne 13 à 8h30 ce matin a entendu l'annonce du conducteur, visiblement bouleversé par ce qu'il venait de vivre.

J'étais dans le train.. et il roulais pas vite. Courage au conducteur que j'ai entendu et qui m'a rendu le coeur. Je suis choquée — sylvie (@SylvieDasf) 14 février 2019

Un suicide tous les trois jours sur le réseau francilien

D'après le quotidien France-Soir, les "accident grave de personne" ou "voyageur" sont courants. Il s'en produirait tous les trois jours sur les réseaux de transports franciliens. Soit un de plus qu'en 2013. Ces drames, dont la plupart sont des suicides, font près d'une centaine de victimes chaque année.



La RATP et la SNCF comptent prendre des mesures préventives pour endiguer ce phénomène, en installant notamment des portes palières sur les quais de métro. Les lignes 1 et 14 en sont déjà équipées.