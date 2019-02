publié le 15/02/2019 à 08:53

Les faits se sont produits à la station Bastille sur la ligne 1 du métro parisien, l'une des plus empruntées de la capitale. La victime est un jeune homme de 20 ans. Il a été blessé au visage et aux bras par un liquide qui pourrait être de l'acide, ce vendredi 15 février. Il a été évacué par le Samu en urgence absolue. Son pronostic vital ne semble pas engagé.



L'homme qui aurait jeté de l'acide, ou un produit corrosif, est en fuite. Sa course serait enregistrée sur les caméras de surveillance du métro. Les faits se sont déroulés vers 6h30 du matin, et les circonstances restent encore floues.

Cet incident intervient après celui de mercredi 13 février, au soir, durant lequel deux personnes ont été brûlées par de l'acide, qui avait été répandu sur un strapontin et le sol de la ligne 11 du métro. On ignore pour l'instant si ces deux affaires sont liées.