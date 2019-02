publié le 14/02/2019 à 12:20

Deux personnes ont été brûlées par de l'acide dans la ligne 11 du métro parisien, entre les stations Places des fêtes et Châtelet. Le liquide a été répandu sur le sol et sur un strapontin, rapporte Le Parisien. Il s'agit d'une femme et d'un homme.



Vers 17h30, en s'installant sur un strapontin à la station Places des fêtes une femme sent une brûlure sur ses cuisses. "Elle se lève et voit une bouteille remplie d’un liquide brunâtre dont le fond semble avoir fondu. Un homme tente alors de la ramasser et se brûle la main", détaille nos confrères.

Les pompiers sont intervenus et la rame a été mise hors-service. La femme et l'homme ont été conduits à l'hôpital. D'après l’analyse des prélèvements, le liquide dans la bouteille était de l'acide sulfurique. Une enquête est menée par la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF) afin de déterminer les raisons de la présence de cette bouteille.