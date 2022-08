Paris : 200 boîtes au lettres condamnées pour éviter les vols de courrier

200 des 1.300 boîtes aux lettres jaunes de La Poste à Paris sont désormais fermées à cause, en partie, des vols de courrier, qui se multiplient dans la capitale. L'entreprise explique qu'elles n'ont pas pu être sécurisées de fait de leur ancienneté ou de leur configuration et précise que 9 boîtes aux lettres sur 10 restent opérationnelles. La Poste dénonce également des problèmes de vols. Pourtant, la préfecture de police n'a pas relevé d'augmentation des vols dans les boîtes aux lettres jaunes cette année.

Dans le 9e arrondissement de Paris, à l'angle d'une rue, la boîte aux lettres jaunes ne peut plus recevoir de lettres. "Fermée pour motifs de sécurité", est-il indiqué sans plus de précision. "On va tous devoir marcher beaucoup plus longtemps pour devoir porter notre courrier", s'est indignée Bérangère, une habitante du quartier.

Pour Emmanuel Cottin, secrétaire général CGT des services postaux de Paris, la vétusté et les vols ne sont pas une excuse. "On demande non seulement qu'elles soient rouvertes mais qu'on en installe de nouvelles dans les quartiers qui se développent dans Paris car une ville ça évolue", a-t-il déclaré. Il demande également un plus grand nombre de bureaux de poste de proximité.

