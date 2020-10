Parents-enfants : sortir de la fusion pour mieux aimer

publié le 14/10/2020 à 01:53

Marc avait mis sa vie entre parenthèses pendant une dizaine d'années pour s'occuper de sa mère. Il avait du mal à concevoir qu'elle entre en maison de retraite. Depuis, les choses ont bien évoluées. Sa mère est beaucoup plus sereine et Marc a appris à se détacher et à s'occuper à nouveau de lui.

Pierrot est très seul depuis qu'il est à la retraite et retourné dans sa région d'origine. Pour rompre l'ennui, il s'occupe beaucoup de sa maison, de son jardin. Pierrot regrette sa solitude sentimentale mais ne semble pas totalement décidé à rencontrer du monde.

Marie ne comprend pas la comportement de sa fille de 45 ans. Elle est très désinvolte et désagréable. Face à ce genre de remarques, Marie perd ses moyens. Mais cette relation tumultueuse entre mère et fille n'est pas récente.

Claudine vit chez un homme qui l'héberge. Mais là, elle doit déménager et ne sait vers qui se tourner.

En février, Brigitte vivait dans un logement insalubre et traversait une phase de dépression depuis plusieurs années. Sa vie a changé depuis. Elle a décidé d'être accompagnée et d'affronter ce qui s'est imposé à elle.

Geneviève est en couple depuis près de 30 ans. Elle a eu une relation extra-conjugale en 2013. Depuis, quelque chose semble cassé entre Geneviève et son mari. Elle a l'impression de vivre en cohabitation avec un ami.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



