Henri est dans un moment un peu difficile. Il se sent un peu plus déprimé qu'à l'accoutumée. Il se pose des questions sur la fin de vie, seul et sur sa relation avec sa fille qu'il ne voit plus. Mais Henri revient aussi sur son passé et son enfance malheureuse.

Jacques était en couple depuis 13 ans avec sa compagne. Mais depuis un an, la relation s'est distendue. Elle a décidé de mettre fin à la relation cet été. Mais Jacques ne comprend pas les raisons. Elle lui a dit qu'il n'y était pour rien mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Jacques est perdu par cette décision.

Dominique s'inquiète pour son petit-fils. A seulement 7 ans il parle beaucoup de mort. Il a tendance à "faire mourir" ses jouets. Effectivement, il a été confronté à la mort plusieurs fois depuis sa naissance. En tant que grand-mère, Dominique se demande commentaborder le sujet avec son petit-fils.

Depuis 2 ans, Pascal est au chevet de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a dû mettre sa vie personnelle entre parenthèse pour être à ses côtés. Une situation qui peut s'avérer délicate car Pascal la voit perdre pied petit à petit.

Jo est aussi l'aidante de sa mère depuis début juin. Elle reprend le flambeau de son frère qui a décidé de reprendre sa vie personnelle.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Association Je t’aide : A l’initiative de la journée nationale des aidants

Collectif qui porte la voix et renseigne les aidants

www.associationjetaide.org

- Association Française des aidants : Oriente et soutient localement les aidants. Assure aussi des formations pour les proches.

www.aidants.fr

- Association avec nos proches : Informer, orienter et écouter les aidants.

Ligne d’écoute (appel local) 7/7 de 8h à 22h : 01.84.72.94.72

www.avecnosproches.com



