Dépression post-confinement : se couper du monde

Sébastien a vécu pendant 5 ans avec un homme qui buvait beaucoup et qui était très instable psychologiquement. En mai, cet homme a tenté de pousser Sébastien par la fenêtre. Cela l'a traumatisé et il l'a quitté. Mais Sébastien se demande pourquoi il a tendance à être attiré par des hommes qui vont mal.

Catherine était avec un homme pendant 3 ans. Ça ne s'est pas toujours très bien passé car il avait tendance à boire. Un beau jour, il a décidé de rompre. Puis après 8 mois d'éloignement, il demande à Catherine de se remettre en couple. Elle réfléchit à la question bien qu'elle n'en ait pas vraiment envie.

Le fils de Nadège a 27 ans. Il travaillait depuis 7 ans. Mais à la sortie du confinement, il a décidé de ne pas retourner travailler. Il projette de vivre en autosuffisance. Mais Nadège voit bien que son fils ne sort pas vraiment de sa chambre et ne fait pas grand chose. Elle s'inquiète pour lui et se demande comment réagir.

Thomas est en couple depuis 2 mois. Sa petite amie travaille mais pas lui à cause d'un accident de la route. Il s'occupe tout de même énormément. Mais ce qu'il a le plus de mal à gérer, c'est l'absence de sa copine. Thomas a besoin d'être toujours avec elle. Ce qu'elle trouve un peu oppressant.

Le mari de Nicole l'a quittée pour sa meilleure amie il y a quelques années. Il a demandé le divorce en 2017. Mais depuis, plus rien n'avance. Aujourd'hui Nicole est seule, en fauteuil et voit la situation s'éterniser.

Benjamin a 22 ans. Il vient de perdre son travail et son logement à cause de la crise sanitaire. Il a trouvé une caravane et un terrain pour se créer un endroit autonome. Il y pensait dans un coin de sa tête avant cette situation ne précipite tout. Mais les parents de Benjamin ont du mal à accepter ce projet de vie.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



