Parents-Enfants : savoir couper le cordon

Nathalie ne sait plus comment aider sa fille, amoureuse d'un homme violent

publié le 31/07/2020 à 01:10

Nathalie ne sait plus comment venir en aide à sa fille. Après une première union compliquée, sa fille s'est de nouveau engagée avec un homme violent. Pour lui venir en aide, Nathalie lui a mis à disposition sa maison. Ne voyant pas sa fille réagir, et la situation s'aggravant avec son gendre, Nathalie a décidé de la congédier. Un geste compliqué, qui a fait naître un lourd sentiment de culpabilité.

Philomène se sent fatiguée, oppressée par sa mère, qui ne cesse de lui demander de l’attention. Fraîchement placée en EHPAD, sa mère la tient comme responsable de son isolement. Malgré tout ses efforts, au point de mettre ses problèmes de santé de côté, Philomène n'en fait jamais assez. Des reproches qui l'incitent à vouloir se détacher et s'éloigner de sa mère.

Très angoissée, Carole ne sait plus comment faire face à cette crise sanitaire. Principal élément de son angoisse : le port du masque. Anxieuse à l'idée de le porter, Carole a considérablement réduit ses sorties, et ne sait plus comment faire abstraction de ses craintes.

Maria nous avait contacté au sujet de sa fille. Très présente pour elle, à propos de son petit-fils, Maria souhaitait prendre ses distances, mais ne savait pas comment l'annoncer. Après avoir sauter le cap grâce à l'écriture d'un mail, Maria souhaite aujourd'hui nous donner des nouvelles.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Sophie Cadalen :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook