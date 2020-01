Parents : aider son enfant à prendre son envol

publié le 08/01/2020 à 01:19

La fille de Christine est épileptique depuis l'âge de 17 ans. Bien qu'elle ait réussi à avoir son BAC, cela l'handicap beaucoup dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, à 24 ans, son traitement stabilise son épilepsie. Elle vit encore chez Christine. Cette dernière sent que sa fille a besoin d'indépendance, mais a peur qu'elle soit encore trop vulnérable pour être autonome. Il est difficile de laisser son enfant prendre son envol. Et encore plus avec un enfant ayant un handicap.

Nathalie est hypocondriaque depuis très jeune. Mais cette hypocondrie monte en puissance depuis 11 ans et la naissance de son fils. Pendant un an et demi, elle a souffert de fasciculation musculaire (contractions musculaires). Son neurologue lui a dit que c'était psychosomatique et cela s'est arrêté. Nathalie ne sait pas comment calmer cette anxiété.

Anne-Marie a un fils de 28 ans handicapé de naissance et est en fauteuil électrique. Aujourd'hui, il vit seul chez dans son appartement. Pour en arriver là, les choses se sont faites par étapes. Et dorénavant le fils d'Anne-Marie est autonome.

Eric a été battu par sa femme pendant près de 15 ans. il n'en a jamais parlé, à personne. Il n'a même jamais osé porter plainte. Cette relation s'est terminée il y a 5 ans, lorsqu'il a été blessé à l'arme blanche. Après quelques années d'euphorie suite à la condamnation de son ex-femme, Eric a des idées sombres depuis un an.

Christina a une fille de 21 ans, indépendante depuis ses 19 ans. Christina s'inquiète pour sa fille car depuis quelques années, elle fume du cannabis. Ce qui ne l'empêche pas d'être autonome et de vivre sa vie. Christina se demande tout de même si sa fille va mal.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook