La communication en famille

publié le 11/02/2020 à 02:36

Michaël a une amie depuis 8 ans. Elle est comme une sœur pour lui. Comme elle est très fragile psychologiquement, elle se reposait beaucoup sur Michaël. Il se considère comme sa béquille. Début janvier, suite à une dispute sans raison, elle a décidé de couper les ponts avec lui. Michaël est triste, mais ce qui pose plus question, c'est qu'il ressent un vide depuis. Il a l'impression de ne plus servir à rien.

Martine a 3 enfants qui ont entre 30 et 40 ans. Elle considère qu'elle est franche et elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Elle ne comprend pas pourquoi ses enfants se fâchent lorsqu'elle leur fait une réflexion. Pour elle, il ne faut pas se formaliser en famille et il faut passer à autre chose rapidement. Pour Martine, ce qu'elle fait n'est pas pour faire mal, c'est juste qu'elle est "décontractée".

Christiane a eu une enfance très difficile (père violent, frère abusif). Durant toute sa vie, elle a porté ce fardeau. Malgré ses tentatives de suicides Christiane a l’impression de ne pas être écoutée et qu'on ne veut pas la croire. Elle aurait voulu que ses enfants l'entendent. Mais avec eux aussi, Chistiane ne se sent pas écoutée

Isabelle a une fille de 18 ans. Avant qu'Isabelle se sépare de son mari, sa fille avait déjà une attitude provocatrice. Mais depuis 2 ans et demi, les relations se sont énormément tendues et sont même devenues violentes. Au point qu'elles en sont déjà venues aux mains. Il y a dix jours, c'était la fois de trop pour Isabelle, qui l'a mise à la porte.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook