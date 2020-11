Création de 20.000 jobs étudiants : à quoi vont-ils ressembler ?

publié le 26/11/2020 à 18:23

Le Premier ministre Jean Castex l'a promis ce jeudi 26 novembre : "Nous allons créer 20.000 jobs étudiants dont la mission sera de venir en soutien des étudiants décrocheurs". L'idée sera de les accompagner pendant les deux premières années de leurs études, pour éviter qu'ils soient mis en difficulté par "la raréfaction des petits boulots".

Ces postes s'ajoutent au 1.600 recrutements des Crous (les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires), annoncés le 12 novembre dernier. "Nous sommes attentifs à la situation d'isolement des plus jeunes et en partie des étudiants dont les établissements n'assument plus leurs enseignements qu'à distance", avait déclaré le Premier ministre à cette occasion.

Les contrats seront passés cette fois directement par les universités, a indiqué Matignon à l'AFP. Ils dureront quatre mois, de décembre à mars, "à raison de 10 heures par semaine", a indiqué Jean Castex. Les étudiants devront avoir un tuteur de niveau équivalent à une 3ème année de licence au minimum. Au total, le dispositif représente un coût d'environ 56 millions d'euros.