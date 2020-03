Le café, la boisson des riches ?

publié le 02/03/2020 à 07:30

Ce que vous buvez révèle-t-il ce que vous gagnez ? C'est en tout cas le constat de l'Insee qui publie une étude sur les dépenses des ménages en boissons. Les ménages les plus aisés consommeraient des boissons chaudes et les plus modestes se tourneraient davantage vers les sodas.

En 2017, 20% des ménages les plus aisés consacrent une part plus importante que la moyenne de leur budget "boissons non alcoolisées" aux boissons chaudes (+4,8 points). Les 20% des plus modestes, ciblent, eux, davantage les boissons fraîches, et notamment les sodas (+5 points), rapporte l'Insee.

Cela peut s'expliquer par différents facteurs. D'abord par le niveau de vie, le café étant de plus en plus plébiscité par les riches avec l'apparition du café en dosette dans les années 2000 qui a fait grimper les prix.

La boisson, une question de génération

Mais l'Insee révèle qu'il s'agirait aussi d'une question de génération : "La part des ménages dont la personne de référence est jeune est plus importante au sein des ménages modestes que dans l'ensemble des ménages". Les jeunes auraient donc tendance à dédier une part plus importante de leur budget boissons non alcoolisées aux sodas et aux jus de fruits.

À l'inverse, les ménages de plus de 65 ans, moins consommateurs de boissons sucrées mais davantage de café, sont globalement plus représentés dans les catégories les plus aisées. Ceci explique donc cette impression que les riches boivent plus de café, alors qu'il s'agit en fait d'un effet générationnel.