"Où va la France ?" : faut-il avoir peur de la 5G ?

publié le 20/09/2020 à 15:58

La 5G va-t-elle être acceptée par les Français ? Alors que la Convention citoyenne avait demandé un "moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat", Emmanuel Macron a récemment qualifié d'"Amish" les anti-5G, alimentant la polémique sur le progrès technologique.

Pour David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge de l’espace public, des transports et des mobilités, la méfiance des Français sur la 5G est justifiée : "Il y a énormément d'éléments qu'on ne connaît pas encore sur les impacts notamment environnementaux de la 5G, alors que les rapports du GIEC disent qu'on court tout droit à la catastrophe".

Guy Pujolle, professeur à la Sorbonne et auteur du livre "Faut-il avoir peur de la 5G" (Larousse) estime "qu'on n'est pas en retard sur la 5G". Selon lui, l'enjeu de la 5G est davantage d'améliorer la productivité des entreprises, que le navigation internet des individus.

"C'est la question de la souveraineté qui est en jeu", estime David Belliard. Est-ce un acteur européen ou chinois qui va développer la technologie ? "Veut-on vraiment qu'une puissance étrangère gère nos données ? Non, nous devons garder la maîtrise technologique et donc la maîtrise de notre avenir". L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) publiera son rapport préliminaire sur la 5G au premier trimestre 2021.