publié le 30/08/2020 à 15:30

Lundi 24 août, Laurent Simon, le maire de Chalifert, en Seine-et-Marne, a été violemment frappé par un administré pour une histoire de stationnement. L'élu a eu une côte cassée et des jours d'ITT. Son agression a été filmée et le suspect interpellé mais depuis le début de l'année, 233 maires ou adjoints ont été agressés en France. C'est un peu plus d'un par jour. Les agressions d'élus en France sont en hausse de 14%, par rapport à l'année dernière.

Philippe Becheau, maire de Saint-Philippe-d'Aiguille, en Gironde, a été agressé le 5 août dernier. Appelé pour des troubles de jeunes jouant à la pétanque et faisant trop de bruit, l'élu habitant près du lieu s'est rendu sur place. "Quand je suis arrivé sur la place, le groupe s'est formé autour de moi en arc de cercle. Ils attendaient une autorité. J'ai très vite compris que j'étais tombé dans une nasse. J'ai demandé à ce qu'ils baissent la musique. J'ai pris la course et j'ai été frappé au sol par un des individus au niveau de la tête", explique l'édile.

Alain Bauer, professeur de criminologie appliquée au Conservatoire national des arts et métier, s'inquiète de ces agressions "contre tout ce qui représente l'autorité ou une institution". Cela représente pour lui une "évolution considérable" et constate "une dégradation de la relation sociale et de la 'violentisation' de la relation entre les individus". Un "phénomène plutôt nouveau", pour le criminologue.

