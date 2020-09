publié le 06/09/2020 à 15:23

26% des Français de confession musulmane de moins de 24 ans ne condamnent pas les auteurs des attentats de Charlie Hebdo, selon un sondage Ifop Opinion. "Ces jeunes ont peut-être oublié ce qu'il s'était passé, ils avaient cinq ans de moins lors des événements", explique Hakim El Karoui, consultant à l'Institut Montaigne et ancien conseiller de Raffarin.

"Le plus terrible est de constater qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'est un assassinat politique, et cela est très inquiétant", explique Hakim El Karoui. Plus surprenant, dans ce sondage, 18 % des jeunes Français en général se refuseraient à condamner les attentats de 2015, "au nom d'une forme de relativisme culturel au sein duquel il n'y a plus de hiérarchie de valeurs", poursuit celui qui milite pour la création d'un islam de France.

"La tentation de dire ils l'ont bien cherché est bien présente dans la société française, rebondit Éric Brunet. Cela nous faire courir le risque d'oublier qui nous sommes : un pays qui aime la caricature, la presse libre et dans lequel la raillerie est un trait d'humour."