et Laure-Hélène de Vriendt

publié le 24/12/2018 à 11:40

Certains "gilets jaunes" s'apprêtent à passer le réveillon sur leur rond-point. Des manifestants ont décidé d'être tous ensemble car ils ne veulent pas que les fêtes de fin d'année mettent fin à leur mouvement. Dans l'orne, près d'Alençon, des "gilets jaunes" ont construit leur cabane face à la gare grâce au don de planches de passants.



Certains réveillonneront dans cet espace de 16 mètres carrés, décoré de guirlandes et d'un sapin, comme Pascal et sa femme : "On est seul, autant venir à la cabane fêtez ça avec des copains", expliquent-ils. Chacun ramènera quelque chose à grignoter, mais pas d'alcool, interdit dans leur rassemblement.

Loin des violences observées ces derniers jours, particulièrement à Paris, ces "gilets jaunes" pacifiques n'auront pas à se forcer pour se retrouver tous ensemble. "C'est notre famille maintenant", explique un "gilet jaune". "On va amener un poste radio et c'est parti pour la fête", conclut, impatient, un autre.