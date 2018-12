publié le 22/12/2018 à 09:01

Le sprint final est lancé. À deux jours de Noël, les magasins sont en ébullition alors que les dernières personnes sont en train de finaliser leurs achats. Les magasins Joué-Club, leader du marché en France, n'échappe pas à la règle. Ce samedi 22 décembre devrait être "la journée la plus grosse, la plus importante et la plus intense", explique Franck Mathais, porte-parole national de l'entreprise.



"Ce weekend est important, de même que la semaine après Noël. Cette semaine, c'est 10% de notre chiffre d'affaires annuel qui se joue", poursuit-il. Surtout que la crise des "gilets jaunes" a quelque peu bouleversé les courses de Noël. Bouleversé mais guère impacté : "Le rendez-vous, c'est le 25 décembre, les mouvements sociaux ont décalé et complexifié l'activité en magasins", dit Franck Mathais.

Malgré tout, selon le porte-parole national de Joué-Club, le décalage dû à cette crise sociale a été "rattrapé sur les premiers jours de décembre". "On est en train d'essayer de faire une croissance telle qu'on l'avait espéré en début d'année", conclut-il.