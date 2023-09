Orléans : bientôt une amende de 5 euros aux parents d'élèves en cas d'absence non justifié à la cantine ?

À Orléans, la mairie a décidé de pénaliser d'une amende de 5 euros les familles des élèves qui sont absents sans justification valable à la cantine ou lors des garderies. L'objectif affiché : la lutte contre le gaspillage. En ce sens, le délai pour inscrire son enfant à la cantine est repoussé de 2 à 5 jours en amont.

Votée à l'unanimité par le conseil municipal en mai, la mesure est entrée en vigueur lundi 4 septembre à Orléans. La mairie constate qu'environ 200 repas sont jetés par jour dans les cantines scolaires de la ville. Les parents d'élèves le reconnaissent également, mais critiquent la façon de faire. Une pétition qui a pour objectif 1.000 signatures a été lancée sur le site Change.org, recueillant près de 600 signatures au moment où sont écrites ces lignes.

Xavier Girard, membre de l'association de parents d'élèves des écoles Charles Pensée et Roger Secrétain, est cité par France Bleu. Il a signé la pétition : "Bien sûr qu'il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, explique-t-il. C'est une évidence. Mais ces mesures, dans la forme, sont très discutables. Cette amende forfaitaire, comme si nous étions des voitures sur des places payantes ! Cela va d'abord toucher les parents précaires : les gens en intérim, ceux qui ont des emplois du temps qui bougent du jour au lendemain comme les personnels de ménages etc..."

Régine Bréant, adjointe en charge de l'Éducation, répond aux critiques auprès de France Bleu. "Ce n'est pas une punition, mais nous avons besoin de nous ajuster. Nous perdons 50.000 repas chaque année dans les différentes écoles d'Orléans. Et nous ne pouvons pas les redistribuer à cause de la chaîne de froid et de la logistique trop importante que cela nécessiterait. Nous avons mis cinq jours de délai, car cela correspond aux délais de commande de notre prestataire. Il faut que tout le monde se responsabilise." Au mois de juin, 4.300 repas avaient été jetés, selon elle.