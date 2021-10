Or : la crise sanitaire fait grimper le nombre d'agences d'achat/vente d'or

Vous les voyez sans doute ouvrir près de chez vous, faire de la pub dans les journaux, ou à la télé… Les agences d’achat/vente d’or ont le vent en poupe. L’un des effets de la crise sanitaire, le cours de l’or est très haut : 49.000 euros le kilo. Valeur refuge par excellence, les acheteurs sont de plus en plus nombreux. Nous avons sommes allés chez Godot & Fils, boutique historique d'achat et de vente d'or depuis 1933.

Quelques Louis d’or et un lingotin de 200 grammes, Charles récupère un peu plus de 10.000 euros de métal par la petite ouverture dans la vitre blindée du comptoir en bois. Une sécurité, dit-il, en cas d’effondrement du système bancaire. "Tu dépasses les banques, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est physique. Vu qu'on vit dans un monde qui est en train de changer fortement, quand tu achètes de l'or, tu as l'impression que tu te mets en dehors de toute problématique liée à l'époque où tu vis. Si un jour il y a un vrai problème, je peux donner ça à mes enfants, c'est du vrai", témoigne Charles.

L’or pur, reconnaissable à son tintement, rassure face aux lignes de comptes des banques. "C'est une forme de refuge". Antoine Tahar, dirige l’agence Godot & Fils du IIe arrondissement de Paris : "C'est presque un sentiment naturel de vouloir toujours acheter de l'or quand on sent que l'économie risque de vaciller. Les gens, je pense qu'ils anticipent une crise financière. On le ressent, il y a énormément de gens qui viennent ici acheter de l'or".

Cette nouvelle clientèle dope les agences d’achat/vente comme celle-ci. La chaine Godot & Fils compte même doubler son nombre de boutiques, avec une quarantaine d’ouvertures d’ici deux ans.