Broyage des poussins et castration à vif interdits : que vont faire les éleveurs ?

Élevage : le broyage des poussins et la castration à vif des porcelets interdits fin 2021

publié le 29/01/2020 à 07:04

Arrêter de castrer les cochons à vif et de broyer les poussins. C'est le plan qui a été annoncé par le gouvernement, mardi 28 janvier, pour y mettre fin. Mais comment les producteurs vont s'adapter ?

On tue en moyenne 50 millions poussins par an en France. Dans les élevages de poules pondeuses, on se débarrasse des poussins mâles car ils ne servent à rien. Ce sont des races élevées pour pondre beaucoup mais la vente de la viande n'est pas rentable.

Le ministre a dit stop en 2021, mais ce n'est pas très clair, car il n'a pas prévu pour l'instant de réglementation. Il faut trouver une alternative et ce n'est pas simple. Il existe désormais une technique qui permet avec un laser de savoir si un œuf donnera un mâle ou une femelle, donc on élimine l’œuf plutôt que le poussin.

Des solutions existent, mais ne sont pas évidentes

Il y a déjà des œufs commercialisés en France, qui viennent d'élevages qui ont recours à cette technique mais ils coûtent plus cher. Et que ce soit vraiment généralisé dès 2021, ce n'est pas évident.

Pour les cochons, 80% des porcelets sont castrés à vif pour que le viande n'ait pas d'odeur. Le ministre veut qu'on les endorme avant. Les associations de protection animale sont encore sceptiques : comment être sûr, dans un élevage industriel, qu'on attende bien que le cochon soit endormi avant de l'opérer ?

Elles demandaient plutôt l'interdiction totale de la castration. Il y a d'autres pistes pour éviter l'odeur : une alimentation un peu différente ou ne faire naître que des femelles avec des semences sexuées par exemple. En tout cas, il devrait y avoir moyen un jour, de laisser les porcelets tranquilles.