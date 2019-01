publié le 08/01/2019 à 16:35

Une scène d'horreur a été découverte dans une ferme de Migné-Auxances, près de Poitiers, qui abritait de nombreux animaux depuis plusieurs années.



Certains comme des lapins, des furets, un chien, une truie et son porcelet ont été retrouvés morts par la police, alertée par la SPA dimanche 6 janvier. Les autres, des chats, des chevaux, des poneys et des oies ont été découverts en piteux état, affamés et affaiblis physiquement, révèle France Bleu.

Selon la maire de la commune, Florence Jardin, les propriétaires étaient deux femmes, une mère âgée d’une cinquantaine d’année et sa fille. Elles avaient souhaité monter un projet de ferme pédagogique qui avait été refusé par la mairie.

Contacté par RTL.fr, Florence Jardin a expliqué que "pour ces personnes sans activité, il était louable de vouloir s’en sortir mais que la charge de travail et les frais d’entretien étaient trop élevés pour elles". Et d'ajouter : "Ça les soulage quelque part que tout soit terminé". Pour elle, il s'agit de négligence causée par des personnes qui se sont laissées déborder.

Un arrêté pris par la mairie pour confier les animaux à la SPA

Suite à cette évacuation, la maire de Migné-Auxances a aussitôt pris un arrêté pour confier les animaux encore en vie à la SPA pour qu'ils puissent être nourris et soignés.



Les propriétaires, quant à elles, doivent désormais faire venir une société d’équarrissage chargée d'évacuer les cadavres des animaux. Les deux femmes seront convoquées prochainement devant la justice pour répondre de ces maltraitances.