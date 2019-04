publié le 06/04/2019 à 14:28

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier et sa bande vont recevoir de nouveaux invités sur le plateau de l’émission On n’est pas couché. Ce samedi 6 avril, six personnes vont devoir faire face aux questions et répliques de Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs.





David Amiel et Ismaël Emelien, les deux anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée, seront les invités politiques de la semaine. Ils avaient quitté les coulisses du pouvoir quelques mois après le début de l'affaire Benalla afin de promouvoir leur livre Le progrès ne tombe pas du ciel (Fayard).

Julia, la jeune femme trans violemment agressée place de la République à Paris, sera également présente sur le plateau de l'émission.

Dans un registre culturel, l'humoriste Artus est invité pour présenter son nouveau spectacle, Duel à Davidéjonatown alors que Philippe Manoeuvre évoquera son groupe Rockin’1000 et son livre Rock (HarperCollins).



Enfin, Christine Chamard, qui a longtemps fréquenté le Puy du Fou et la famille De Villiers vient de publier Puy du Fou la Grande Trahison (Max Milo). Un livre polémique alors qu'une plainte pourrait même être déposée, selon France 3.