publié le 18/10/2020 à 04:43

Invité sur le plateau de On est (presque) en direct, Richard Caillat a notamment été interrogé sur la question de "comment la culture peut-elle survivre au couvre-feu ?". Lors de son intervention, le producteur de théâtre s'est adressé directement au Premier ministre Jean Castex : "Monsieur le Premier ministre vous être en train de nous mettre par terre".

Directeur de trois théâtres parisiens, Richard Caillat, déplore une situation plus qu'inquiétante pour le monde du théâtre, après plus de six mois de fermeture : "On prend des risques, on reprogramme des spectacles, on met en place un dispositif incroyable sur le plan sanitaire (...) et mercredi soir on nous dit 'couvre-feu à 21h'".

"Là encore, tous les gens du spectacle se mettent en situation pour avancer les programmations, pour démarrer les spectacles à 19 heures, on prévient tous nos spectateurs, on change toute notre organisation, on change toute notre communication, toute notre billetterie, on est prêt, et puis là hier, le Premier ministre balaye d'un revers les propositions qu'on avait faites et les suggestions simples et de bon sens qu'on avait formulé", se désole Richard Caillat.

Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de nous mettre par terre Richard Caillat - producteur et directeur de théâtre





"On a une ministre qui nous écoute, puis on a un Premier ministre qui dit finalement que non, il n'y aura pas de tolérance pour les gens qui ont été voir un spectacle", déplore le directeur de théâtre, en faisant allusion à la requête de Roselyne Bachelot qui plaidait pour un assouplissement du couvre-feu pour les spectacles.

"On ne demande pas d'aide, on ne demande pas de passe-droit, on ne demande pas d'exception culturelle, on demande de l'intelligence et de la tolérance", a plaidé Richard Caillat sur le plateau d'On est (presque) en direct, ce samedi 17 octobre.

"Je voulais simplement dire à Monsieur le Premier ministre que ce qu'il est en train de faire c'est d'un revers de main, en nous disant 'il n'y aura pas d'exception', vous être en train de nous mettre par terre, vous êtes en train de faire taire des artistes, vous êtes en train de demander à des gens de renoncer à se divertir, à respirer, à être un tout petit peu heureux et à sortir de cette terreur dans laquelle on est", a conclu le directeur de théâtre.