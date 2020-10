"On est en direct" : Amélie Mauresmo n'a "pas un avis très tranché" sur la GPA

publié le 04/10/2020 à 04:20

Amélie Mauresmo, ancienne championne de tennis, ex-capitaine de l'équipe de France, aujourd'hui coach du Français Lucas Pouille, a accepté de parler un peu de sa vie privée à Laurent Ruquier, samedi 3 octobre, dans On est en direct sur France 2. Elle a évoqué l'homosexualité mais aussi l'homoparentalité, étant elle-même maman de deux enfants.

Interrogée sur la PMA et la GPA, elle a accepté de s'exprimer brièvement, alors qu'elle a toujours préféré rester en retrait de ces questions-là. "J'ai été très échaudée. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai exposé ma vie privée et que j'ai fait mon coming-out. Et j'en ai pris plein la tronche. J'étais très jeune. 19 ans. J'avoue que ça m'a vraiment refroidi. J'ai du mal maintenant même si ça me paraît très naturel que toutes les femmes aient le droit d'être maman. Être porte-parole d'une cause aussi importante que celle-là… je ne le sens pas aujourd'hui."

Concernant la GPA, Amélie Mauresmo ne parvient pas encore à se positionner, à savoir si elle est pour ou contre. "Je ne suis pas certaine de tout ça. J'ai besoin d'en discuter encore. Je n'ai pas un avis très tranché." Mais de concéder : "Je pense que si tout ça est très bien encadré, il n'y a pas de raison (de dire non)."

