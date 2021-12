"On est en direct" : "Je n'ai pas de sentiment identitaire", confie Diane Leyre, Miss France 2022

Léa Salamé et Laurent Ruquier ont reçu samedi 18 décembre Muriel Robin, Jérémy Ferrari ou encore Diane Leyre, Miss France 2022. Sur le plateau de l'émission On est en direct, diffusée sur France 2, Miss Île-de-France, sacrée Miss France 2022 le 11 décembre dernier, a souligné qu'elle ne fera pas de politique malgré le contexte de course présidentielle, tout en rappelant ses combats contre les discriminations.

"Ma région est multiculturelle. À l’aube de 2022, j’ai envie de dire stop au racisme et à l’homophobie. En tant que femme, j’ai envie de montrer qu’on peut être Miss France, féministe et fière", avait-elle déjà déclaré dans la presse au lendemain de la compétition.

Sur le plateau de Léa Salamé et Laurent Ruquier, la jeune femme de 24 ans est revenue sur ses propos. "En Île-de-France, on n'a pas de sentiment identitaire : la seule chose qui nous rassemble, c'est le football", a-t-elle estimé.

Diane Leyre a expliqué qu'elle a grandi dans une famille "avec un demi-frère gay et une cousine noire" : "Je ne crois pas que ma famille soit extraordinaire. Si nous, on est capable de le faire, tout le monde le peut", a-t-elle insisté.