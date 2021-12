Arrivée parmi les 15 dernières finalistes lors de l'élection de Miss France 2022 le samedi 11 décembre, Emma Renucci s'est fait remarquer par les téléspectateurs pour sa ressemblance avec Stéphanie Tuche, un personnage issu du film Les Tuche, interprété par Sarah Stern.

Sur sa page TikTok, qui comptabilise plus de 137.000 abonnés, Miss Corse 2021 s'amuse des ce remarques et fait preuve d'autodérision. Elle admet que cette situation peut toutefois être difficile à vivre pour certains. "Ça m'a fait rire plus qu'autre chose mais après forcément, quand on voit que les gens sont très méchants sur les réseaux, ça me fait vraiment réaliser que les gens se défoulent derrière un écran", constate Emma Renucci, invitée sur Fun Radio.

"Pour moi ça va, j'ai un gros caractère et beaucoup d'autodérision mais j'ai surtout peur pour la jeunesse", poursuit la jeune Miss. "Ça peut atteindre et ça peut aller très loin les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention", prévient Emma Renucci.