"On est en direct" : face à la guerre, l'acteur Philippe Rebbot appelle à suspendre les "émissions de divertissements"

La télévision doit-elle s'adapter à la crise en Ukraine ? Samedi 5 mars, l'acteur Philippe Rebbot, invité de Laurent Ruquier sur France 2 dans "On est en direct" s'est montré assez mal à l'aise, sur le plateau de l'émission nocturne. "Est-ce que l'on doit faire des émissions de divertissements en pleine guerre", s'est-il interrogé en début de programme.

"Je n'ai pas de doutes sur le fait qu'on se pose toute la question, mais peut-être qu'il faudrait arrêter l'émission et descendre dans la rue. Et dire, 'on arrête de déconner'", a expliqué l'acteur venu pour faire la promotion de son dernier film Trois fois rien. "Ce drapeau jaune et bleu (celui de l'Ukraine, ndr), nous dit quelque chose qui fait que l'on ne peut pas rigoler pendant ce temps-là", a-t-il argumenté.

Décontenancés dans un premier temps, les autres invités sur le plateau ont, en partie, entendu le message véhiculé par l'acteur. À l'image de Pascal Obispo, qui déclare s'être "également posé la question", alors qu'un concert caritatif télévisé est prévu dans les prochains jours, sur France 2. "On se retrouve tous au piège", a conclu Philippe Rebbot.

Opposé à une telle suspension, le polémiste et écrivain Yann Moix estime qu'il est temps "de considérer que l'on est en guerre depuis 25 ans, une troisième guerre mondiale n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup". Des arguments balayés par l'acteur, qui ne souhaite "pas refaire toute l'Histoire".