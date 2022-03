"On est en direct" : "Les chasseurs ne sont pas la solution" face aux sangliers, défend Hélène Thouy

La chasse et le bien-être sont devenus des sujets incontournables pour tout candidat à l'élection présidentielle. Le débat a été relancé récemment à la suite d'un accident de chasse mortel dans le Cantal impliquant une adolescente de 17 ans. Pour la candidate du Parti animaliste, Hélène Thouy invitée sur le plateau d'On est en direct, "ce sont des actes de cruauté extrêmement graves qui font honte à notre humanité".

"Nous ne pouvons pas tolérer au XXIe siècle ces pratiques qui sont d'un autre temps", poursuit-elle en faisant notamment référence à la chasse à courre. "Je défends la chasse passionnément, même si je n'ai jamais été chasseur", lui répond Jean Lassalle, également invité sur France 2. "Heureusement qu'ils (les chasseurs) sont là, sinon les sangliers rentreraient dans les cuisines", assure le candidat à la présidentielle.

"Si on a trop de sangliers, c'est d'abord la responsabilité des chasseurs", rétorque Hélène Thouy. "Ils n'ont pas réglé le problème, ils l'ont créé et ils l'ont multiplié parce qu'on a à chaque fois plus de sangliers et plus de dégâts aux cultures. Les chasseurs ne sont pas la solution ils sont le problème".