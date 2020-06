Observer la nature nous fait-il du bien ?

publié le 18/06/2020 à 06:51

Majestueuse ou fine, grandiloquente ou plus discrète, qu'elle s'impose à nous ou que nous devions y être plus attentif : si elle revêt bien des visages (et des saisons !), la beauté de la nature n'est plus à prouver. Pour beaucoup, elle est même un refuge pour le corps et l'esprit. L'observer serait alors l'occasion de mettre sur pause un quotidien trépidant pour faire un point avec soi-même. "On est fait pour s'entendre" en parle avec vous en direct de Chaumont-sur-Loire à l'occasion du Festival International des Jardins.

Invité.e.s

- Chantal Colleu-Dumond, directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire et du Festival International des Jardins



- Marc Giraud, naturaliste de terrain, écrivain et chroniqueur animalier (sur RTL et Bel RTL). Auteur de Le bonheur est dans la nature et de La nature en bord de mer (Editions Delachaux)



- Ismaël Khelifa, présentateur d' Echappées Belles sur France 5 et auteur de La vie simple (Editions First)