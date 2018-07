VIDÉO - Numérique : "Il faut inventer des solutions", lance Maurice Levy

publié le 27/06/2016 à 22:10

Dans 3 jours commence la 1ere édition du salon Viva Technologie, organisé par Publicis et Les Échos va ouvrir ses portes à Paris. Près de 30.000 visiteurs et 5.000 participants sont attendus au salon du numérique du 30 juin au 2 juillet porte de Versailles. Alors Facebook va présenter les dernières avancées de son intelligence artificielle, Google va montrer sa voiture autonome, ou que Sony devrait dévoiler un nouveau casque de réalité virtuelle pour sa console Playstation, Maurice Levy, le président de Publicis ne cache son enthousiasme.



"Il y a aussi la rencontre de très grandes entreprises avec les start-up et plus de trois cents conférences.", se félicite Maurice Levy. "Les présidents des plus grands groupes de l’économie numérique chinoise seront également présents.”, ajoute-t-il. Alors que la mairie de Paris est en plein conflit avec Amazon face à sa volonté de mettre en place un service de livraison en moins d’une heure, Maurice Levy ne cache son désarroi : "Cela fait partie des grands travers français : on est extrêmement frileux face à l’avenir."

"Il faut inventer des solutions. Si Publicis était restée engoncée dans la situation française, on ne serait pas le premier groupe au monde de communication dans l’univers du numérique", s'exclame le PDG de Publicis en pointant les blocages qui affectent aujourd’hui la France. "Je sais pas si c’est une inversion des normes, ou si il s’agit de revenir à la vraie norme", juge Maurice Levy à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail, "les syndicats n’ont pas confiance dans les salariés pour les traiter de la sorte."