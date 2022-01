Nucléaire : la fragilité des réacteurs, menacés par la corrosion, inquiète

Le nucléaire est-il l'énergie du futur ? Alors que la gauche souhaite en sortir, Emmanuel Macron et d'autres candidats souhaitent créer de nouveaux réacteurs. Mais l'autorité de sureté nucléaire (ASN) a tapé, ce mardi 18 janvier, du poing sur la table.

L'organisme qui s'occupe de la sécurité de nos centrales s'inquiète de leur fragilité. Fragilité, pas sur le plan de la sûreté (l'ASN parle là d'une situation satisfaisante), mais sur le plan de la disponibilité des réacteurs, une dizaine est actuellement fermée. En plein hiver, on atteint un plus bas historique pour cause de maintenance, de retard dû au confinement.

Et s'ajoute à cela un récent problème de corrosion sur certains réacteurs. Cinq sont concernés pour l'instant, les deux de Chooz, de Civaux et un à Penly. L'inquiétude de l'ASN, c'est que ce défaut soit générique, qu'il touche tous les réacteurs.

Et là le président de l'autorité de sureté nucléaire a été cash. Si c'est le cas, il faudra les fermer pour les réparer, pas tous en même temps, mais ça fragilisera le parc nucléaire français.

L'ASN appelle à un plan Marshall du nucléaire

L'ASN prévient : des centrales qui vieillissent bien, ce n'est pas gagné. La France veut maintenir 50% de part du nucléaire dans le mix énergétique en 2050. Mais elle projette de fermer 12 réacteurs sur les 56 actuels, donc on fera avec des nouveaux.

Encore faut-il le temps de les construire. Certains anciens réacteurs resteront également, mais à condition qu'ils soient encore en état de fonctionner : ils auront plus de 50 ans et il n'est pas acquis aujourd'hui qu'ils seront encore sûrs.

L'Autorité appelle donc à un plan Marshall, c'est-à-dire à beaucoup de moyens, beaucoup d'embauches de personnel compétent. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a mentionné l'embauche de 4.000 ingénieurs par an sur plusieurs années pour construire des nouveaux réacteurs et mettre à niveau si possible les anciens qui resteront en service.