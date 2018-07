Quand le plan Marshall a relancé les verreries Arc

publié le 28/07/2016 à 11:22

Sur le territoire français, la seconde Guerre mondiale laisse l’économie en lambeaux. À ce problème économique s’ajoute un enjeu politique. Les États-Unis ont besoin d’alliés tels que la France car les relations avec le bloc communiste se tendent. "C’est un enjeu politique majeur puisqu’une Europe qui pourrait basculer dans le communisme. Pour encrer l’Europe dans la camp libéral, il faut commencer par l’aider à se reconstruire, et pour cela, lui apporter une aide financière importante", explique Gilles Ferragu, spécialiste en histoire contemporaine.



À cette époque, l’entreprise de verrerie Arc sort très fragilisée de la guerre. Son patron, Jacques Durand, lorgne justement sur les technologies américaines pour relancer sa production. Les équipes d’Arc se rendent aux États-Unis et découvrent des machines hyper productives.

Profiter du besoin d'équipement des Français

"Ils ont en tête un verre soufflé à la main toutes les 20 minutes, ils sont très impressionnés et ils imaginent tout de suite le développement avec cette machine, qu’on peut avoir en France", raconte le petit-fils du fondateur et actuel dirigeant Timothée Durand. Cette machine magique coûte l’équivalent d’un million d’euros aujourd’hui. Arc en profite donc pour réclamer sa part du plan Marshall. "Le plan Marshall c’était des prêts à taux très faible. C’est vraiment une aide au bon moment. C’est un booster et ça a permis de relancer l’économie d’Arc", détaille le dirigeant de l'entreprise. Au même moment, les bénéfices retombent en cascade sur toute l’économie française.

La consommation repart et Arc fabrique des verres à tour de bras. "Les Français ont besoin après-guerre de se rééquiper. Arc va devenir le leader mondial des arts de la table, va exporter partout dans le monde depuis son site français", rappelle Timothée Durand. La marque en vient même à embaucher une personne par jour dans les années 80, avec un créneau, le grand public. Et aujourd’hui, Arc produit 300 000 tonnes de verres par an et emploie 5000 personnes.