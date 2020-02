Nucléaire : l'échec de la campagne de l'Autorité de Sûreté

publié le 19/02/2020 à 08:15

"Une campagne inédite". Voilà la raison invoquée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ANS) pour expliquer l'échec de la distribution d'iode à ces habitants proches d'une centrale nucléaire. Ou alors, on peut dire que l'organisme s'est "planté". Si 60% des établissement scolaires concernés par la zone de sécurité ont été cherché leurs cachets, seuls 20% des riverains au total ont retiré les leurs.

À l’automne, l’idée n’était pas d’effrayer la population mais de prendre les devants si jamais une des 19 centrales de l’hexagone devait connaître quelques tourments. Depuis 2016, le périmètre autour de ces centrales a été élargi de 10 à 20 km, englobant 1063 communes et un peu plus de deux millions de personnes.



La dernière campagne de distribution d’iode datait de 2016. Il fallait donc mettre au courant les nouveaux concernés sur cet iode, sorte de pilule de bienvenu. L’iode neutre est essentiel en cas d’alerte nucléaire car elle protège la thyroïde, sensible à l’iode radioactive rejetée en cas d’accident de centrale.

La confiance baisse sur le nucléaire

En octobre dernier, l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publiait une étude montrant que 49% des Français interrogés ne croyait pas un accident nucléaire possible en France contre 69% en 2011, année de l’accident à la centrale de Fukushima.

Et en même temps dans cette même étude, seuls 30% des participants à l’étude font confiance aux autorités en cas de catastrophe chimique ou nucléaire. Un sondage qui à peut être évolué vu le succès de la série Tchernobyl en France.

Pour autant, la raison la plus probable de cet échec de cette nouvelle distribution d’iode est peut être à chercher du côté du manque d’information. Certains Français ne savent pas qu’ils habitent dans un périmètre de sécurité, donc renseignez-vous.

Les Français mitigés

Les Français sont globalement pour l'utilisation du nucléaire mais ils apprécient davantage le mélange nucléaire/énergie propre. Les énergies dites "propres" atteignent aujourd’hui 20% de la production de notre énergie.



Seulement le nucléaire est toujours un peu inquiétant. Les intrusions de Greenpeace dans les centrales l'ont montré. Cela coûte cher de les garder au norme, sans parler de l’EPR de Flamanville, notre Yeti à nous. L’industrie énergétique et le nucléaire n’ont pas fini d’interroger les Français.

