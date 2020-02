publié le 12/02/2020 à 15:08

Une bouteille à la mer a été lancée en Australie. Après les violents incendies qui ont ravagé le pays au mois de janvier, plusieurs médias australiens révèlent ce mercredi 12 février que le gouvernement a répertorié 113 espèces animales qui ont besoin d'une "intervention d'urgence".

Les experts estiment que la plupart de ces animaux ont vu "au moins 30% de leurs habitats" détruits par les flammes selon Business Insider, beaucoup plus pour certaines espèces, comme les koalas. Au total, le ministère australien de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement a nommé 13 oiseaux, 19 mammifères, 20 reptiles, 17 grenouilles, 5 invertébrés, 22 écrevisses et 17 poissons actuellement menacés.

On estime qu'au moins un milliard d'animaux ont péri dans les incendies. Parmi les espèces menacées, on retrouve le koala, déclaré "fonctionnellement éteint" dans une grande partie du pays par les experts. Le mois dernier, les scientifiques avaient également déclaré l'ornithorynque comme poussé "au bord de l'extinction".

La liste provisoire ne comprend pas les plantes. Le gouvernement a écrit qu'il étudie toujours l'ampleur de la menace pour la flore.